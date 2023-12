Nippon Express Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation im Vordergrund stand. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch vermehrt positive Kommunikation über das Unternehmen Nippon Express zu beobachten. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen jedoch einen Überhang an Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es gab 7 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf Basis der Kommunikation, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Nippon Express haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt führt.

In der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 22,43 Punkten, was auf eine Überverkauftheit von Nippon Express hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 34,19 Punkten, was auf Ausgeglichenheit hindeutet und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Schließlich wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Express-Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Der letzte Schlusskurs liegt mit 8129 JPY +2,9 Prozent über diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf der kurzfristigeren Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment, eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich der Aufmerksamkeit und eine "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse.