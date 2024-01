Nippon Express Aktie: Nächster Hammer kommt!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Im Fall von Nippon Express wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Nippon Express diskutiert. Obwohl an sechs Tagen positive Themen vorherrschten, überwog an sieben Tagen die negative Kommunikation. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt. Tiefgreifende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem RSI von 30,43 und einem RSI25 von 41,23 erhält Nippon Express eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird Nippon Express auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als neutral eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 7905,8 JPY, während der Kurs der Aktie bei 8252 JPY liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 ergibt einen Durchschnittskurs von 7821,82 JPY, was einem Anstieg von +5,5 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Gut".