Nippon Express Aktie: Der Knaller!

Die Nippon Express wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Derzeit liegt der GD200 des Wertes bei 7913,36 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (8462 JPY) um +6,93 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 7854,56 JPY zeigt eine positive Abweichung von +7,73 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Nippon Express in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Daher erhält Nippon Express eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass der RSI7 derzeit bei 23,51 Punkten liegt, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Nippon Express-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität zeigt, dass Nippon Express mehr Beachtung erfährt als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Nippon Express-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.