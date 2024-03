Axa Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Der Aktienkurs von Axa hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 56,66 Prozent erzielt, was 57 Prozent über dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Verglichen mit der mittleren Rendite von 0 Prozent in der Versicherungsbranche hat Axa ebenfalls eine deutlich bessere Performance gezeigt. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Axa beträgt 10, während vergleichbare Unternehmen in der Versicherungsbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist die Aktie von Axa daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Axa in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 33,96 EUR der Axa-Aktie ein "Gut"-Signal gibt, da er um +18,58 Prozent vom GD200 (28,64 EUR) entfernt ist. Der GD50 beträgt 31,04 EUR, was einem Abstand von +9,41 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Axa-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.