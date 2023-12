Nippon Dry Chemical Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Nippon Dry-chemical ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nippon Dry-chemical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 29,83 und ein Wert für den RSI25 von 27,29. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Gut"-Einstufung für den RSI25, was insgesamt zu einem "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Nippon Dry-chemical zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Nippon Dry-chemical, sowohl in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Nippon Dry-chemical daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse erhält die Nippon Dry-chemical-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um +39,92 Prozent vom aktuellen Kurs ab, und auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +16,02 Prozent über dem aktuellen Kurs. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.