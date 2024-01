Nippon Dry Chemical Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Analyse der Aktienkurse des Unternehmens Nippon Dry-Chemical erfolgte nicht nur anhand der harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand der weichen Faktoren wie der Stimmung auf sozialen Plattformen. Nach Beurteilung durch unsere Analysten wurden neutrale Kommentare und Ergebnisse festgestellt. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien rund um Nippon Dry-Chemical diskutiert, was zu der Bewertung "Neutral" für die Aktie führte.

Der Relative Strength Index ergab einen Wert von 56,96 für RSI7 und 31,23 für RSI25. Daraus resultierte die Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, also der Sentiment und Buzz, wurde als weicher Faktor bei der Einschätzung der Aktie berücksichtigt. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" für Nippon Dry-Chemical führte.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie der Nippon Dry-Chemical-Aktie aktuell bei 2007,41 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst ging mit 2718 JPY aus dem Handel, was einem Abstand von +35,4 Prozent entspricht. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 2442,3 JPY eine positive Entwicklung von +11,29 Prozent. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".