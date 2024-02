Nippon Dry Chemical Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beurteilt werden. Die Analyse von Nippon Dry-chemical auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führte.

Die Stimmung rund um Nippon Dry-chemical hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 2161,18 JPY liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2581 JPY liegt, was einer Abweichung von +19,43 Prozent entspricht. Dies führte zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2760,96 JPY führte hingegen zu einer Abweichung von -6,52 Prozent, was die Aktie als "Schlecht" bewertete. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigte, dass Nippon Dry-chemical momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Beim 25-Tage-RSI wurde das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse.