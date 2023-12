Nippon Dry Chemical Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Nippon Dry-chemical wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb stabil, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führte. Insgesamt wurde die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage bezüglich Nippon Dry-chemical. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nippon Dry-chemical führte zu einer "Neutral"-Einstufung, da der Wert bei 33,18 lag. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutete auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, da er bei 34,88 lag.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Dry-chemical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen eine deutliche Überbewertung von +34,53 Prozent zeigte, was zu einer Bewertung als "Gut" führte. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führte zu einer Überbewertung von +14,84 Prozent und einer erneuten "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wurde die Nippon Dry-chemical-Aktie auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.