Nippon Dry Chemical Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse der Nippon Dry-chemical ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2207,01 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2628 JPY liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +19,08 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 2759,68 JPY, was einen Abstand von -4,77 Prozent zur Aktie bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Nippon Dry-chemical somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Nippon Dry-chemical eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität normal war, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ist Nippon Dry-chemical insgesamt als "Neutral" einzustufen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Nippon Dry-chemical derzeit überverkauft ist, mit einem RSI7-Wert von 24,27 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Nippon Dry-chemical damit ein "Gut"-Rating im Bereich des RSI.