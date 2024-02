Nippon Dragon Resources Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

In den letzten beiden Wochen wurde Gett Gold von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies geht aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge hervor, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als neutral eingestuft.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine deutliche Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in Bezug auf Gett Gold. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge blieben relativ konstant. Somit erhält Gett Gold in diesem Bereich ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gett Gold-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 CAD lag. Der letzte Schlusskurs lag ebenfalls bei 0,01 CAD, was einem Unterschied von 0 Prozent entspricht. Daher wird auch aus charttechnischer Sicht eine neutrale Bewertung vergeben.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gett Gold-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage weisen auf eine neutrale Einstufung hin.

Zusammenfassend lässt die Analyse der Anleger-Stimmung, des Sentiments, der technischen Analyse und des RSI darauf schließen, dass die Gett Gold-Aktie derzeit auf neutral steht.