Nippon Densetsu Kogyo Aktie: Was soll das denn werden?

Die Aktie von Nippon Densetsu Kogyo hat in den letzten 50 Tagen mit einem Kurs von 1982 JPY einen Rückgang von -2,27 Prozent verzeichnet, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -2,29 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nippon Densetsu Kogyo liegt bei 53,13, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,49 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Nippon Densetsu Kogyo in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch in diesem Aspekt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Nippon Densetsu Kogyo Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, des Sentiments und der Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.