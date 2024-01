Nippon Densetsu Kogyo Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Nippon Densetsu Kogyo liegt bei 27,89, was darauf hinweist, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51 für die Nippon Densetsu Kogyo, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Eine wichtige Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Für die Bewertung wurden das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Nippon Densetsu Kogyo zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine weitere "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Nippon Densetsu Kogyo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Überwiegend neutrale Themen rund um den Wert wurden angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt daher eine "Neutral"-Einstufung.

In technischer Hinsicht ist die Nippon Densetsu Kogyo mit einem Kurs von 1991 JPY inzwischen +0,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 sich auf +1,95 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.