Nippon Denko Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die technische Analyse von Nippon Denko zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 296,44 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 276 JPY liegt, was einer Abweichung von -6,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 285,02 JPY, nahe dem letzten Schlusskurs (-3,16 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Nippon Denko auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50 und der RSI25 bei 65,06, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Nippon Denko auf allen Ebenen eine "Neutral"-Bewertung.