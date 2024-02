Nippon Crucible Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Nippon Crucible wird anhand des kurzfristigen 7-Tage-RSI und des etwas längerfristigen 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 18,18 Punkten, was darauf hinweist, dass die Nippon Crucible-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Hingegen zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nippon Crucible daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen über Nippon Crucible in den sozialen Medien spiegeln neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nippon Crucible in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Nippon Crucible-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +4,36 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso ergibt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +1,94 Prozent und somit auch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.