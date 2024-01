Nippon Crucible Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Nippon Crucible ist neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität hinsichtlich der Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Nippon Crucible.

Die Dynamik des Aktienkurses wird anhand des Relative Strength-Index (RSI) bewertet. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 14,71, während der RSI25 für 25 Tage bei 24,19 liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird ebenfalls eine positive Bewertung abgegeben. Der GD200 des Wertes verläuft bei 547,51 JPY, während der Kurs der Aktie bei 581 JPY liegt, was einer Abweichung von +6,12 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +5,18 Prozent. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt erhält Nippon Crucible demnach eine Bewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment, während der RSI und die technische Analyse eine Bewertung von "Gut" ergeben.

