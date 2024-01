Nippon Crucible Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit. In Bezug auf Nippon Crucible wird der RSI sowohl auf einer 7-tägigen als auch auf einer 25-tägigen Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 38,1 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 für Nippon Crucible liegt bei 34,78 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen die Bewertungen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eine neutrale Haltung gegenüber Nippon Crucible. Die meisten Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren neutral, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anlegerstimmung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Nippon Crucible weisen ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Die durchschnittliche Aktivität der Aktie deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Abschließend betrachtet zeigt die technische Analyse, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf einem neutralen Niveau liegt. Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Nippon Crucible.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Nippon Crucible basierend auf dem RSI, der Anlegerstimmung, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.