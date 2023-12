Nippon Crucible Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Nippon Crucible-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI von 50 als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Nippon Crucible basierend auf der RSI-Bewertung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Nippon Crucible zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen waren die Äußerungen überwiegend neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Aus der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 545,79 JPY für den Schlusskurs der Nippon Crucible-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 549 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt lassen die Aktie auf neutraler Basis erscheinen.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Nippon Crucible in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet wird.