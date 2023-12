Nippon Crucible Aktie: Kaum zu glauben!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes im Internet liefert wichtige Einsichten in die Bewertung von Aktien. Bei Nippon Crucible wurden interessante Ergebnisse festgestellt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Crucible-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 545,96 JPY lag. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 552 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine ähnliche neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nippon Crucible liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Medien wurde über Nippon Crucible in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich für Nippon Crucible auf Basis des Anleger-Sentiments eine neutrale Bewertung.