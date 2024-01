Nippon Crucible Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine nennenswerten Veränderungen beim Stimmungsbild von Nippon Crucible. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch bei der Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikante Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Nippon Crucible daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Ebene.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Nippon Crucible-Aktie beträgt derzeit 546,93 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 558 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,02 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 550,58 JPY eine ähnliche Abweichung von +1,35 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält Nippon Crucible eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Nippon Crucible eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Nippon Crucible von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Nippon Crucible als Neutral-Titel ein. Der RSI7 zeigt einen Wert von 38,1, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 39,13 aufweist, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.