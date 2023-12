Nippon Crucible Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Nippon Crucible als Neutral-Titel einzustufen ist. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nippon Crucible-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 14,29, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht, und ein RSI25-Wert von 45,16, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nippon Crucible derzeit bei 546,15 JPY. Der Aktienkurs selbst liegt bei 554 JPY, was einem Abstand von +1,44 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 549,56 JPY, was einer Differenz von +0,81 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Nippon Crucible wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Nippon Crucible in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne besonders positive oder negative Themen in den vergangenen Tagen. Demnach erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.