Nippon Coke & Engineering Aktie: Ein sicheres Investment?

Die technische Analyse der Nippon Coke & Engineering-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 114,41 JPY weist eine Abweichung von +3,14 Prozent zum aktuellen Kurs von 118 JPY auf. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 122,64 JPY nur eine Abweichung von -3,78 Prozent aufweist.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv. Negative Diskussionen wurden nur an zwei Tagen verzeichnet, während die Anleger an insgesamt zwei Tagen neutral eingestellt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nippon Coke & Engineering diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Nippon Coke & Engineering zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 35,29 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark, zeigt jedoch auch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Nippon Coke & Engineering in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.