Nippon Coke & Engineering Aktie: Ein handfester Grund

Die Analyse von Sentiment und Buzz rund um Nippon Coke & Engineering zeigt eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Coke & Engineering-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine Bewertung als "Gut". Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index zeigt einen Wert von 70 für den RSI7, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen Wert von 43,18 für den RSI25, der zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.