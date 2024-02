Nippon Coke & Engineering Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einsichten in die Bewertung einer Aktie liefern. Bei Nippon Coke & Engineering zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Nippon Coke & Engineering gemessen. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare war positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Nippon Coke & Engineering liegt bei 69,57, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In technischer Hinsicht ist der aktuelle Kurs der Nippon Coke & Engineering-Aktie mit -0,14 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal. Der GD50 zeigt hingegen ein "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -7,2 Prozent. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.