Nippon Coke & Engineering Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Nippon Coke & Engineering wird basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 106,48 JPY, was einer Abweichung von +11,76 Prozent vom Aktienkurs (119 JPY) entspricht. Dies zeigt eine positive Tendenz. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 115,44 JPY, was einer Abweichung von +3,08 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich keine eindeutige Tendenz. Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Nippon Coke & Engineering waren weder überwiegend positiv noch negativ. Auch das Interesse am Unternehmen war in den letzten Tagen neutral. Insgesamt wird daher eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Nippon Coke & Engineering aktuell mit einem Wert von 70 als überkauft gilt. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird daher eine negative Bewertung für den RSI abgegeben.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden konnte. Es gab keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Diskussionsstärke in den sozialen Medien. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Neutral" für dieses Kriterium.

Zusammenfassend erhält Nippon Coke & Engineering auf Basis der technischen Analyse insgesamt eine neutrale Bewertung.