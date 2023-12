Nippon Coke & Engineering Aktie: Am Scheideweg

Die technische Analyse der Nippon Coke & Engineering-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 107,61 JPY liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 117 JPY (+8,73 Prozent) liegt. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 116,34 JPY, was einer ähnlichen Höhe (+0,57 Prozent) des letzten Schlusskurses entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Nippon Coke & Engineering liegt bei 57,14 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 54,55 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt erhält das Wertpapier somit auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Nippon Coke & Engineering ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen verzeichnet, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Eine Analyse des Sentiments und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Nippon Coke & Engineering in den letzten vier Wochen festgestellt wurden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.