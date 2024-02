Nippon Ceramic Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Stimmung und die Diskussion in den sozialen Medien über Nippon Ceramic haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Nippon Ceramic derzeit bei 2519 JPY, was -8,34 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -5,46 Prozent, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nippon Ceramic liegt bei 90,36, was als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Situation im RSI als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 76, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Nippon Ceramic eingestellt waren. Ebenso waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Nippon Ceramic daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird dem Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.