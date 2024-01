Nippon Ceramic Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Telephone and Data Systems":

Die Nippon Ceramic-Aktie wird derzeit mit einem neutralen Rating bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Analysen und dem Anleger-Sentiment. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 2658,55 JPY, was einem Abstand von +4,83 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 2787 JPY entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 2785,8 JPY, was einem Abstand von +0,04 Prozent zur aktuellen Kursentwicklung entspricht. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionsintensität der Nippon Ceramic-Aktie war ebenfalls neutral, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine neutrale Diskussion und Interaktionen in sozialen Medien wider. In den letzten zwei Wochen gab es weder positiven noch negativen Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nippon Ceramic-Aktie liegt bei 54,43, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 58,74, was zu einer ähnlichen Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Nippon Ceramic-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.