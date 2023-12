Nippon Care Supply Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit verglichen werden. Für Nippon Care Supply wird der RSI der letzten 7 Tage sowie der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 38,24 Punkten und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass Nippon Care Supply überverkauft ist und daher eine positive Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Nippon Care Supply von 1818 JPY eine positive Entwicklung von +9,5 Prozent im Vergleich zum GD200, was als gutes Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, zeigt einen Kurs von 1724,5 JPY, was ebenfalls als gutes Signal interpretiert wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen in den letzten zwei Wochen. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales langfristiges Stimmungsbild, was zu einer Gesamtbewertung von Neutral führt.

Zusammenfassend kann die Aktie von Nippon Care Supply sowohl technisch als auch im Hinblick auf die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft werden.