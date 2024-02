Nippon Care Supply Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Nippon Care Supply als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und gibt diesen Bewegungen eine Kennziffer zwischen 0 und 100. Für die Nippon Care Supply-Aktie beträgt der RSI7-Wert 46,94, was zu einer neutralen Empfehlung führt, und der RSI25-Wert liegt bei 44,67, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutraler Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Nippon Care Supply derzeit als "Gut" eingestuft werden kann. Der GD200 des Wertes liegt bei 1709,55 JPY, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs (1922 JPY) um +12,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1859,06 JPY, was einer Abweichung von +3,39 Prozent entspricht und die Aktie für diesen Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien nur positive Meinungen zur Aktie von Nippon Care Supply veröffentlicht wurden. Zudem wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz normal war und es kaum Änderungen in der Stimmung gab. Daher wird die Aktie von Nippon Care Supply insgesamt als "Neutral" eingestuft.

