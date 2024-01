Nippon BS Broadcasting im Check!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Nippon BS Broadcasting wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Nippon BS Broadcasting von privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 21,43 Punkte, was darauf hindeutet, dass Nippon BS Broadcasting momentan überverkauft ist. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon BS Broadcasting-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 905,18 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (896 JPY) weist eine Abweichung von nur -1,01 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "neutral"-Rating versehen, da auch hier eine ähnliche Abweichung vorliegt.

Insgesamt wird die Nippon BS Broadcasting-Aktie sowohl aufgrund der Diskussionsintensität und Anleger-Stimmung als auch basierend auf dem Relative Strength Index und der technischen Analyse mit einem "neutral"-Rating bewertet.