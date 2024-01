Nippon Avionics Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Nippon Avionics bei 49,18, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Nippon Avionics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen weder positive noch negative Themen, was die Einschätzung "Neutral" bestätigt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen dominieren die Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung mit "Neutral" führt. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Nippon Avionics von 8200 JPY mit +43,4 Prozent Entfernung vom GD200 (5718,15 JPY) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 7357,4 JPY ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +11,45 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Nippon Avionics-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.