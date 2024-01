Nippon Aqua Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient dazu, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Nippon Aqua-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 16, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 43,45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nippon Aqua.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Nippon Aqua gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Nippon Aqua in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies spiegelt sich in den Kommentaren und Diskussionen wider, die sich in diesem Zeitraum mit der Aktie befasst haben. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der aktuelle Kurs der Nippon Aqua-Aktie bei 940 JPY liegt, was +1,92 Prozent über dem GD200 (922,28 JPY) liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 909,06 JPY, was einen Abstand von +3,4 Prozent zum Aktienkurs bedeutet und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Alles in allem ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Nippon Aqua-Aktie als "Neutral", wenn die verschiedenen Analysen und Bewertungen herangezogen werden.