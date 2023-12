Nippon Aqua Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Analyse des Sentiments und Buzz von Nippon Aqua über einen längeren Zeitraum ergibt interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Wert hin. Insgesamt ergibt sich damit für Nippon Aqua die Gesamtbewertung "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Aqua-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 922,68 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 853 JPY weicht davon um -7,55 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (928,76 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-8,16 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nippon Aqua aktuell mit einem Wert von 80,52 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 68, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Gesamteinstufung als "Schlecht".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Nippon Aqua-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

