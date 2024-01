Nippon Aqua Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Nippon Aqua-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 13, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, wodurch ein "Gut"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Nippon Aqua weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Nippon Aqua somit ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung bezüglich Nippon Aqua war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Nippon Aqua daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Nippon Aqua derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 921,83 JPY, während der Aktienkurs (952 JPY) um +3,27 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) weist eine Abweichung von +4,8 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung für Nippon Aqua, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.