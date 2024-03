Nippon Aqua Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Nippon Aqua Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 948,15 JPY, was einem Kurs von 962 JPY entspricht, der um +1,46 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beläuft sich auf 993,36 JPY, was einer Abweichung von -3,16 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nippon Aqua-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Nippon Aqua damit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Nippon Aqua diskutiert wurde, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Nippon Aqua insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.