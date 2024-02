Nippon Aqua Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die finanzielle Stimmung und das Anleger-Sentiment bezüglich der Nippon Aqua-Aktie werden wie folgt bewertet. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen, dass die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Nippon Aqua derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 934,3 JPY, was einer Abweichung von +11,1 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 937,02 JPY, was einer Abweichung von +10,78 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Nippon Aqua-Aktie liegt bei 33,98, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,76 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale bis positive Einschätzung der Nippon Aqua-Aktie basierend auf der finanziellen Stimmung, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.