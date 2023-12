Nippon Air Conditioningrvices Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse der Nippon Air Conditioning Services zeigt, dass der aktuelle Kurs von 779 JPY einen Abstand von +2,44 Prozent zum GD200 (760,48 JPY) aufweist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 781,7 JPY, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand -0,35 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Nippon Air Conditioning Services spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung wider, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu der Bewertung des Unternehmens als "Neutral".

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird die Aktie von Nippon Air Conditioning Services als angemessen bewertet und als "Neutral" eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Nippon Air Conditioning Services in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu der Bewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nippon Air Conditioning Services liegt bei 75,76 und wird daher als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist hingegen auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.