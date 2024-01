Nippon Air Conditioningrvices Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Nippon Air Conditioning Services-Aktie wird aktuell auf Basis der technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 764,51 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 820 JPY liegt, was einem Unterschied von +7,26 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (789,78 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,83 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger und Kommentare in sozialen Medien zu Nippon Air Conditioning Services zeigen eine neutrale Tendenz. Demnach wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen weist eine Ausprägung von 9,09 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,92, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt und somit zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Nippon Air Conditioning Services wird als mittel eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Nippon Air Conditioning Services-Aktie aus den verschiedenen Analysen ein gemischtes Bild, wobei sowohl "Gut" als auch "Neutral" als Bewertungen hervorgehen.