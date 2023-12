Nippon Air Conditioningrvices Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Die Normspanne des RSI liegt zwischen 0 und 100. Der RSI der Nippon Air Conditioning Services liegt bei 73,33, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und in diesem Fall liegt der RSI für die Nippon Air Conditioning Services bei 50, was als neutral betrachtet wird und daher eine "Neutral" Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Nippon Air Conditioning Services wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von Nippon Air Conditioning Services haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Nippon Air Conditioning Services-Aktie beträgt 760,21 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (781,16 JPY) zeigt ebenfalls eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt und wird daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Zusammenfassend wird Nippon Air Conditioning Services auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.