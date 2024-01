Nippon Air Conditioningrvices Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Popular":

Die technische Analyse der Nippon Air Conditioning Services-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 766,29 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 833 JPY (+8,71 Prozent), was die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 794,02 JPY, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses entspricht (+4,91 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Nippon Air Conditioning Services-Aktie wurde auf sozialen Plattformen neutral bewertet. Die Kommentare und Befunde waren ebenfalls neutral, und in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt unterschiedliche Einschätzungen. Der 7-Tage-RSI von 5,71 Punkten deutet darauf hin, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 35,04 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Nippon Air Conditioning Services-Aktie ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert blieb. Daher erhält die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

