Nippon Air Conditioningrvices Aktie: Bitte nicht vergessen!

Bei der technischen Analyse von Aktien kann der gleitende Durchschnitt genutzt werden, um den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Air Conditioning Services-Aktie der letzten 200 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 766,29 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt mit 833 JPY deutlich darüber (+8,71 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Bei einer Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 794,02 JPY, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+4,91 Prozent) führt. Demnach erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Nippon Air Conditioning Services-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Recherchen auf sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare zu Nippon Air Conditioning Services neutral waren und auch die Diskussionen hauptsächlich neutrale Themen behandelten. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Für eine Einschätzung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass Nippon Air Conditioning Services momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI wird die Aktie hingegen weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Nippon Air Conditioning Services-Aktie also mit einem "Gut"-Rating bewertet.