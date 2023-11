Nippon Air Conditioningrvices Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Nippon Air Conditioning Services-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 42, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der 37,35 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nippon Air Conditioning Services.

Die Stimmung rund um Nippon Air Conditioning Services wird durch weiche Faktoren wie soziale Medien beeinflusst. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und dass in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass Nippon Air Conditioning Services hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Nippon Air Conditioning Services derzeit ein "Gut" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft in Höhe von 755,66 JPY, womit der Kurs der Aktie (799 JPY) um +5,74 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 781,04 JPY zeigt eine Abweichung von +2,3 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant geändert, weshalb die Aktie auf dieser Stufe eine "Neutral"-Rating erhält.