Nippn Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Nippn hat sich mit einem Kurs von 2223 JPY derzeit um -1,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage zeigt sich hingegen eine positive Entwicklung, da die Distanz zum GD200 bei +12,15 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 64,71 Punkte, was darauf hinweist, dass die Nippn derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,96 keine Anzeichen von Über- oder Unterbewertung, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab, dass positive Themen rund um die Nippn im Vordergrund standen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung von "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.