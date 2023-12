Nippn Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und liefert einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Für Nippn wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 44,68 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 47,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Nippn wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Nippn von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nippn-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 1976,67 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Nippn-Aktie auf Basis der technischen Analyse und Anleger-Stimmung mit einer "Gut"-Einstufung versehen.