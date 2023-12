Nippecraft Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Nippecraft war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Es wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild in den letzten vier Wochen festgestellt, und auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht verändert. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" weist Nippecraft mit einer Rendite von -46,51 Prozent eine deutlich schlechtere Performance auf. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,16 Prozent, wobei Nippecraft mit 40,35 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Nippecraft-Aktie negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,06 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,045 SGD liegt, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,05 SGD unter dem gleitenden Durchschnitt (-10 Prozent Abweichung). Daher wird die Nippecraft-Aktie in der technischen Analyse ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen.