Nippecraft Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die jüngste Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Nippecraft in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab keine besonders positiven oder negativen Entwicklungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Nippecraft daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung gegenüber Nippecraft als "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Nippecraft-Aktie beträgt derzeit 0,06 SGD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,047 SGD liegt (-21,67 Prozent Abweichung im Vergleich). Daher erhält Nippecraft eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 0,05 SGD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6 Prozent), was dazu führt, dass die Nippecraft-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält Nippecraft auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Nippecraft liegt bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls in einem neutralen Bereich (Wert: 50), wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Nippecraft somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Nippecraft im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,51 Prozent erzielt, was 39,43 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -6,68 Prozent, und Nippecraft liegt aktuell 39,83 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.