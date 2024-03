Nippecraft Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Nippecraft wird in einer Analyse im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,75, was einer Abweichung von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 22,25 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt Nippecraft eine Rendite von -42,31 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -6,2 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Nippecraft mit einer Rendite von 36,1 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Nippecraft in den sozialen Medien gab. Somit wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass Nippecraft in etwa normal häufig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Nippecraft-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 0,05 SGD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,042 SGD liegt, ergibt sich eine Abweichung von -16 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen eine Abweichung von -16 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Nippecraft-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.