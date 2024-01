Niobay Metals Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Niobay Metals beträgt derzeit 33,33 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,5 Punkten, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Demnach wird Niobay Metals insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Niobay Metals wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen eingestellt war. Aktuell, in den vergangenen ein, zwei Tagen, zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Aufgrund dieses Stimmungsbildes insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Niobay Metals auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf Dividenden schüttet Niobay Metals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Niobay Metals mit einer Rendite von -40,91 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 30 Prozent darunter liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -11,13 Prozent erzielt, wobei Niobay Metals mit 29,78 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.