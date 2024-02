Niobay Metals Aktie: Was wird das noch werden?

Die Aktie von Niobay Metals bietet aktuell keine Dividendenrendite, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau zu einem niedrigeren Ertrag von 3,5 Prozentpunkten führt. Somit erhält das Unternehmen eine Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Niobay Metals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 66,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Aktienkurs von Niobay Metals verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -67,65 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -46 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Niobay Metals bei 5,81, was unter dem Branchendurchschnitt von 330,59 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.