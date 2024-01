Niobay Metals Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Niobay Metals hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,91 Prozent erzielt, was 30,36 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,55 Prozent, und Niobay Metals liegt aktuell 30,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass die 200-Tage-Linie der Niobay Metals bei 0,09 CAD verläuft, was die Aktie als "Schlecht" einstuft. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt aktuell 0 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 5,81 Euro. Dies ist 98 Prozent weniger als der durchschnittliche Wert in der Branche "Metalle und Bergbau" von 320. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Niobay Metals bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50 und führt zur Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".